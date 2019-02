Kredietbeoordelaar Fitch stelt de rating van Italië niet bij en houdt vast aan de BBB-rating. Door de hoge staatsschuld, de lage economische groei en politieke instabiliteit kan dit echter nog naar beneden worden bijgesteld, waarschuwt de kredietbeoordelaar.

De BBB-rating en het negatieve vooruitzicht vallen door enkele factoren te verklaren, stelt Fitch. "Het begrotingstekort dreigt dit jaar, onder meer door de invoering van het minimuminkomen voor de armsten in de maatschappij en de verlaging van de pensioenleeftijd, op te lopen tot 2,3 procent."

Het begrotingstekort stond al eerder centraal in het conflict tussen de Europese Commissie en de Italianen over de begroting van het land. In oktober keurde de commissie de Italiaanse begroting af vanwege het hoge begrotingstekort.

De Europese Commissie keurde in december een nieuw ingediende begroting alsnog goed. Hierin viel het begrotingstekort terug naar 2,04 procent voor 2019. Fitch verwacht dus dat deze in 2019 alsnog verder oploopt, omdat de economische groei achterblijft.

Economische groei valt tegen

De Amerikaanse kredietbeoordelaar verwacht dat de economie van Italië in 2019 met slechts 0,3 procent groeit. In augustus vorig jaar sprak Fitch nog van een groei van 1,2 procent over 2019.

De lagere verwachtingen zijn volgens de kredietbeoordelaar te verklaren door terugvallende investeringen, lagere consumptiebestedingen en een stagnering van de werkgelegenheidsgroei door de introductie van het basisinkomen.

Eind januari werd bekend dat de Italiaanse economie in een recessie verkeerde, nadat in het derde kwartaal de economie met 0,1 procent en in het vierde kwartaal met 0,2 procent afgenomen.