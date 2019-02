De grootste Nutella-fabriek ter wereld is gesloten nadat er "kwaliteitsproblemen" werden gevonden in monsters van de chocoladepasta, zegt producent Ferrero.

Sinds woensdag is de productie stilgelegd, maar er is nog niet precies duidelijk wat het probleem is.

De locatie in het Franse Villers Ecalles in Normandië produceert ongeveer 600.000 potten Nutella per dag, omgerekend een kwart van de totale productie wereldwijd. Ook worden in de fabriek Kinder Bueno-chocoladerepen geproduceerd.

De problemen maken wel veel los in Frankrijk. Zo moest de Franse minister voor Landbouw een officiële reactie geven. Volgens Didier Guillaume is er voor zover hij weet geen risico voor de volksgezondheid. Het zou volgens hem gaan om een economisch probleem.

Ferrero gaf aan dat er geen gevaar is voor het aanbod van Nutella en dat er ook niks mis is met de potten chocoladepasta die nu in de winkel liggen.

Het Italiaanse Ferrero heeft wereldwijd 22 productielocaties met dertigduizend werknemers. Het concern produceert naast Nutella en Kinder Bueno ook bijvoorbeeld Ferrero Rocher en Tic Tac pepermuntjes.