Energiebedrijf Eneco heeft in 2018 tegen de verwachting in de resultaten zien stijgen. Het concern mag een meevaller van netto 40 miljoen euro incasseren nadat het kabinet besloot de dividendbelasting niet te schrappen, maar de winstbelasting in de toekomst te verlagen.

De winst na belastingen in 2018 steeg met 7,8 procent van 127 miljoen euro naar 136 miljoen euro, meldt het concern vrijdag. In augustus vorig jaar verwachtte de energieleverancier nog lagere resultaten te moeten presenteren.

Het concern kreeg echter een "cadeautje" van het kabinet door het verlagen van de winstbelasting. Eneco investeerde namelijk voor honderden miljoenen in duurzame projecten tijdens de crisisjaren. Die konden tegen een tarief van 25 procent versneld worden afgeschreven.

Financieel directeur Guido Dubbeld zegt dat het concern dus rekening hield met een tarief van 25 procent, maar het kabinet heeft besloten dit in de toekomst te verlagen als alternatief voor het afschaffen van de dividendbelasting.

"Als dan in de tussentijd de vennootschapstarieven naar beneden worden bijgesteld - en dat is voor toekomst het geval, niet alleen in Nederland, maar ook in België en in het VK - dan betekent dat dat onze belastingplicht naar de toekomst wordt verlaagd, en dat valt vrij in ons resultaat dit jaar", aldus Dubbeld.

Verkoop begin volgend jaar

De omzet steeg vorig jaar flink van 3,3 miljard euro naar 4,1 miljard euro. Eneco nam vorig jaar zo'n 200.000 klanten over van E.On. Eneco heeft nu bijna zes miljoen klantcontracten.

Begin vorig jaar maakte Eneco nog een turbulente periode door. Topman Jeroen de Haas vertrok en president-commissaris Edo van den Assem vertrokken uit onvrede over de keuze van een deel van de aandeelhouders om het concern te verkopen.

Onder leiding van een nieuwe topman, Ruud Sondag, wordt het concern dit jaar via een veiling alsnog verkocht door de huidige eigenaren, 44 gemeenten. Shell en pensioenfonds PGGM hebben al aangegeven het concern samen te willen kopen. Naar verwachting moet dat Eneco zo'n 3 miljard euro opleveren.

Deze vrijdag plaatste Eneco advertenties in zakenkranten om geïnteresseerde partijen uit te nodigen hun interesse kenbaar te maken. Partijen hebben tot 3 maart om een bieding te doen. In 2020 moet het verkoopproces worden afgerond.