Oud-minister van Financiën en voormalig ABN AMRO-topman Gerrit Zalm treedt toe tot de raad van commissarissen van Danske Bank, de grootste bank van Denemarken, die wordt beticht van witwaspraktijken.

Verder is ook Christian Sagild, voormalig CEO van de Deense verzekeraar Topdanmark, genomineerd. De benoemingen moeten nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Die stemming vindt op 18 maart plaats.

"Gerrit Zalm heeft bestuurservaring bij zowel regelgevende instanties als de bankensector", aldus voorzitter Karsten Dybvad.

De twee benoemingen moeten Danske Bank helpen in een lastige tijd. De bank wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 mogelijk 200 miljard euro aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou om onder meer Russisch crimineel geld gaan.

De zaak kwam aan het licht door de Russische advocaat Sergei Magnitsky. Hij kwam in 2009 om het leven in een Russische cel nadat hij belastingfraude had aangetoond.