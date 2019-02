De overname van de Britse noodlijdende luchtvaartmaatschappij Flybe door Connect Airways is definitief.

Virgin Atlantic en Stobart Air die samen Connect Airways vormen, betalen gezamenlijk 2,2 miljoen euro voor Flybe, dat regionale vluchten binnen het Verenigd Koninkrijk en Europa uitvoert.Flybe zal in de toekomst gaan vliegen onder de vlag en naam van Virgin Atlantic.

De gesprekken met Virgin Atlantic begonnen eind november, nadat Flybe zichzelf een week eerder in de etalage had gezet. De luchtvaartmaatschappij had bekendgemaakt dat de winst over het eerste half jaar gehalveerd was, terwijl de nettoschuld steeg naar 82 miljoen pond (zo'n 92,5 miljoen euro).

Flybe voert met name regionale vluchten uit vanaf een groot aantal luchthavens in het Verenigd Koninkrijk, maar ook vanaf Schiphol.

Vanuit Nederland heeft de maatschappij vaste lijndiensten naar Birmingham, Doncaster/Sheffield, East Midlands, Exeter, Londen City, Manchester en Southampton.