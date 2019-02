In de Italiaanse begroting zijn geen maatregelen opgenomen die de economische groei in het land aan kunnen wakkeren, stelt de Europese Commissie in een beleidsdocument dat in handen is van de Italiaanse krant La Repubblica. Hierdoor kan het land met zijn economische situatie andere eurozonelanden 'besmetten', stelt de krant op basis van het document.

Eerder deze maand werd bekend dat de Italiaanse economie in het vierde kwartaal van 2018 officieel in een recessie is terechtgekomen. Door het gebrek aan maatregelen om de economische groei weer te stimuleren verwacht de Europese Commissie dat eurozonelanden dit ook gaan voelen.

"Er staan geen maatregelen in die in staat zijn om de langetermijngroei positief te beïnvloeden", stelt de Italiaanse krant op basis van het document.

La Repubblica citeert het zogeheten Country Report van de Europese Commissie over Italië, dat woensdag gepubliceerd wordt. Volgens het rapport heeft de begroting van 2019 een negatief effect op de economische groei, het begrotingstekort en de staatsschuld.

De Italiaanse economie is in de tweede helft van vorig jaar in een recessie beland. Nadat de economie in het derde kwartaal met 0,1 procent kromp, is de economie in het vierde kwartaal met 0,2 procent afgenomen.

De Europese Commissie stelde de groeiverwachting voor 2019 toen ook bij naar een minimale groei van 0,2 procent. In november voorspelde de commissie nog een groei van 1,2 procent.