Hoogspanningsnetbeheerder TenneT is van plan om de komende tien jaar zo'n 35 miljard euro te investeren in energienetten, meldt het concern donderdag bij de jaarcijfers. Voor een groot deel heeft dit te maken met de energietransitie.

Zo verwacht de netbeheerder 5 miljard euro te moeten investeren om de geplande offshore windparken voor de Nederlandse kust aan te sluiten op het energienet.

In totaal moet er 12 miljard euro worden geïnvesteerd in Nederland en 23 miljard euro in Duitsland, waar TenneT ook grote delen van het hoogspanningsnet beheert.

In 2018 investeerde TenneT zo'n 2,3 miljard euro, waarvan 876 miljoen euro in Nederland en 1.370 miljoen euro in Duitsland.

De omzet van TenneT steeg met 6 procent vorig jaar naar 4,2 miljard euro door hogere vergoedingen voor kosten van het hoogspanningsnet. Gecorrigeerd voor eenmalige posten steeg het resultaat met 10 procent naar 819 miljoen euro in 2018.