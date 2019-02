Webwinkel Coolblue wil dit jaar nog vijf winkels openen. Hiermee zou het totale winkelbestand groeien naar veertien vestigingen.

Het concern heeft nu al zeven kleinere locaties in steden als Utrecht, Rotterdam en Eindhoven en twee grote winkels in Amsterdam en Den Haag. Een nieuwe locatie in Tilburg is al aangekondigd.

Het concern boekte in 2018 een omzet van 1,35 miljard euro, 160 miljoen euro meer dan in 2017. Het concern schrijft de omzetstijging toe aan de Engels- en Franstalige website en app.

De brutowinst steeg met 28 procent naar 27 miljoen euro. Onder de streep hield Coolblue een nettowinst van 12 miljoen euro over, tegen een winst van 9 miljoen euro in 2017.

Het concern erkent dat de winstgevendheid nog relatief laag is, maar Coolblue zegt tevreden te zijn met ontwikkelingen in de tweede helft van 2018 en verwacht een toegenomen winstgevendheid in 2019.