Frankrijk en Duitsland staan op het punt om een akkoord te bereiken over een begroting voor de eurozone. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz woensdag gezegd.

De twee landen zullen hun overeenkomst in de komende dagen of het begin van volgende week presenteren, stelt Scholz.

Frankrijk en Duitsland willen al langere tijd een eurozonebegroting. De invulling hiervan verschilt echter wel per land.

Frankrijk wil een uitgebreide begroting die ervoor bedoeld is om geld over te maken naar landen wanneer zij in de financiële problemen hebben. Ook willen ze dat er ruimte komt voor investeringen in het Europese bedrijfsleven.

De Duitsers zijn strenger. Zij willen een eurozonebegroting die verbonden is aan de zevenjaarsbegroting van de Europese Unie en dus beheerd wordt door de Europese Commissie. Daarbij wil Duitsland dat eventuele financiele transacties vanuit de begroting samengaat met structurele hervormingen in een land.

Nederland al jaren kritisch over dit onderwerp

Eerder dit jaar presenteerden Duitsland en Frankrijk al ideeën voor een eurozonebegroting. Minister van Financiën Wopke Hoekstra was toen niet onder van de Frans-Duitse plannen.

"Ik was op voorhand niet overtuigd en nu ook niet", zei Hoekstra in november. "Het plan is fundamenteel anders dan dat van een paar maanden geleden, maar veel zaken zijn niet uitgewerkt."

Nederland behoort al jaren tot de grootste tegenstanders van een gezamenlijke begroting voor de eurozone. Een eurozonebegroting zou ertoe kunnen leiden dat landen worden ontmoedigd hun eigen huishoudboekje op orde te houden, waardoor deze landen later gered moeten worden.