Uitkeringsinstantie UWV heeft negentienhonderd arbeidsongeschikten op een illegale manier een levenslange uitkering toegekend, meldt RTL Nieuws woensdag op basis van een anonieme UWV-medewerker.

Volgens RTL Nieuws worden de dossiers van zieke Nederlanders momenteel beoordeeld door verpleegkundigen, terwijl dit door verzekeringsartsen gedaan moet worden.

De uitkeringsinstantie kampt vanwege een tekort aan verzekeringsartsen al tijden met grote achterstanden bij het keuren van de ziekendossiers. Minstens 30.000 dossiers moeten nog bekeken worden, schrijft RTL Nieuws.

Door verpleegkundigen in plaats van verzekeringsartsen in te zetten, wist het UWV vorig jaar in een paar maanden tijd een kleine 2.600 dossiers van arbeidsongeschikten weg te werken, stelt de nieuwszender.

De verpleegkundigen bepaalden bij het UWV of een patiënt voor een herkeuring opgeroepen zou worden of dat een patiënt volledig arbeidsongeschikt zou worden verklaard. In de arbeidsongeschiktheidswet WIA staat echter dat dit door een verzekeringsarts gedaan moet worden.

De uitkeringsinstantie liet in een schriftelijke reactie aan RTL Nieuws weten dat de gekozen werkwijze is toegestaan. "De beoordelingen hebben onder verantwoordelijkheid van een verzekeringsarts plaatsgevonden met daarbovenop een aantal extra kwaliteitscontroles."