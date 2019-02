Het aantal mensen met een betalingsachterstand is in 2018 gedaald van 690.000 naar 670.000, zo blijkt uit gegevens van Stichting BKR. Zo'n 6,2 procent van de mensen met een geregistreerd krediet had in 2018 een betalingsachterstand. Een jaar eerder stond dit cijfer op 6,6 procent.

Tegelijk is het aantal mensen met een krediet gestegen van 10,4 miljoen naar 10,8 miljoen.

Stichting BKR verklaart dit door onder meer het feit dat sinds mei 2017 ook kleinere kredieten, zoals mobiele telefoonkredieten, worden opgenomen in het kredietregister.

Peter van den Bosch, bestuurder van Stichting BKR, zegt wel in het laatste kwartaal van vorig jaar een opvallende stijging te zien van het aantal mensen met betalingsproblemen.

"Het is te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden. De komende maanden zal blijken of deze trendbreuk zich doorzet en waar die aan te wijten is", aldus Van den Bosch.