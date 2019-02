De Amerikaanse investeerder The Riverside Company heeft een "significant" bedrag geïnvesteerd in het Amsterdamse bedrijf E&A Scheer, één van de grootste Europese handelaars in onder meer rum. Een specifiek bedrag wordt niet genoemd, maar volgens Het Financieele Dagblad (FD) gaat het om ruim 100 miljoen euro.

Scheer bestaat al sinds 1712. De locatie in Amsterdam produceert blends. De rijping vindt plaats in de Engelse plaats Liverpool.

"We zijn dolblij dat we Scheer aan ons portfolio kunnen toevoegen", meldt The Riverside Company. "Rum is de op vier na meest geconsumeerde sterke drank ter wereld en groeit bovendien het snelst. We willen graag bijdragen aan de groei van Scheer."

Volgens Scheer was het belangrijk om een partner te vinden die de geschiedenis van het bedrijf respecteert. "Wij zijn tijdens ons driehonderdjarig bestaan meestal een familiebedrijf geweest."

In 2017 kreeg E&A Scheer het predicaat Hofleverancier. Dit recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen, met als toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier", kan door de koning worden toegekend aan mkb-bedrijven die een "zeer belangrijke plaats innemen in hun regio". Ook moeten de ondernemingen minimaal honderd jaar oud zijn.

Het bedrijf handelt onder meer in Batavia Arrack, een suikerrietdestillaat uit Java. Daarin is de onderneming marktleider.