Er is nog weinig duidelijk over hoeveel Nederlandse pulsvissers hun vergunning dit jaar zullen verliezen. Het compromis dat de Nederlandse regering met de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikte blijkt minder zeker dan eerder deze maand werd gedacht.

Dat blijkt uit een brief die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd.

De Europese Unie zal dit jaar een verbod op pulsvisserij invoeren, waarschijnlijk vanaf 1 juni 2019. Nederland heeft momenteel een kottervloot van 84 schepen.

Vorige week leek het erop dat de helft van die vloot tot 1 juli 2021 uitstel zou krijgen. Uit de brief van Schouten blijkt echter dat er zwart op wit nog niets is afgesproken. Daarom kan de minister "momenteel geen duidelijkheid geven aan de betreffende vissers".

De minister schrijft daarnaast dat er "naar verluidt" in het akkoord is opgenomen dat landen hun eigen twaalfmijlszone voor pulsvissers kunnen sluiten vanaf de datum dat het verbod in werking treedt. Zelfs als de helft van de Nederlandse pulsvissers alsnog uitstel zouden krijgen, zou het kunnen zijn dat ze erg weinig viswater tot hun beschikking hebben.

Aanstaande donderdag wordt er in de Kamer gedebatteerd over het akkoord, waarvan de inhoud dus nog niet bekend is.