De duizenden Britse banen die bij autofabrikant Honda verdwijnen hebben volgens CEO Takahiro Hachigo niets te maken met de Brexit. De Japanse autofabrikant houdt bovendien zijn Europese hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

Het banenverlies heeft volgens de topman te maken met een "wereldwijd herstructureringsplan".

Maandag werd het nieuws al naar buiten gebracht door een Britse politicus. Toen werd aangenomen dat de sluiting wel met de Brexit te maken heeft.

Honda zal in 2021 de fabriek in de Engelse stad Swindon sluiten. Dat zal zo'n 3.500 banen kosten. Het personeel van de fabriek is inmiddels geïnformeerd, aldus het bedrijf. De fabriek in Swindon, waar de Honda Civic wordt geproduceerd, is de enige Honda-fabriek in het Verenigd Koninkrijk.

Twee weken geleden meldde een andere Japanse autofabrikant, Nissan, al dat plannen om de Nissan X-Train Sport in het VK te produceren zijn geannuleerd. Ook Jaguar Land Rover en Ford hebben eerder dit jaar aangekondigd banen te zullen schrappen in Europa.