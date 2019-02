Vertegenwoordigers van de Europese Unie en het Europese Parlement hebben dinsdag na urenlange onderhandelingen een akkoord bereikt over het omlaag brengen van de CO2-uitstoot van vrachtwagens, schrijft persbureau Bloomberg.

In 2030 moet de uitstoot van nieuwe vrachtwagens 30 procent lager liggen dan in 2019. In 2025 moet de uitstoot met 15 procent teruggelopen zijn. In 2022 zal de commissie bovendien doelen voor na 2030 voorstellen.

Het is de eerste keer dat de EU maatregelen neemt om de uitstoot van zware voertuigen te beperken.

Het Europees Parlement liet vorig jaar weten in te zetten op het terugsnoeien van de uitstoot met 20 procent in 2025 en 35 procent in 2030.

Afgelopen december werd een akkoord bereikt over de CO2-uitstoot van personenauto's en bestelbusjes. Nieuwe auto's moeten in 2030 37,5 procent minder CO2 uitstoten dan in 2021, bestelbusjes 31 procent minder.