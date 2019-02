Zowel Amerikaanse als Europese ondernemingen in de autosector vrezen voor de gevolgen van eventuele importheffingen op auto's en auto-onderdelen. Zondagavond leverde het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken een langverwacht rapport in over eventuele belastingen.

De inhoud van het rapport is niet bekend, maar als blijkt dat er gevaren voor de nationale veiligheid zijn, kan de Amerikaanse president Donald Trump binnen negentig dagen extra handelsbelastingen instellen.

Maar aan beide kanten van de Atlantische Oceaan vrezen bedrijven voor heffingen die kunnen variëren van 20 tot 25 procent.

Zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek dat in het slechtste geval van een belasting van 25 procent er liefst 366.900 banen verloren kunnen gaan in de autosector en gerelateerde branches.

Een lobbygroep voor makers van auto-onderdelen waarschuwt dat de Verenigde Staten een achterstand dreigt te krijgen als de tarieven worden ingevoerd.

Europese Commissie uit dreigende taal

Vanuit Duitsland wordt benadrukt dat Duitse automakers goed zijn voor 113.000 banen in de Verenigde Staten. De Europese Commissie liet weten eventuele heffingen direct te beantwoorden met eigen maatregelen.

Op dit moment heft de Verenigde Staten een tarief van 2,5 procent op Europese personenauto's. Hetzelfde tarief voor Amerikaanse personenauto's in de EU is 10 procent. Bij andere type voertuigen is het verschil juist andersom.