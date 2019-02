Nederlandse beleggingsinstellingen behaalden eind 2018 het grootste verlies ooit. Het beheerd vermogen daalde van 906 naar 850 miljard euro. 44 miljard euro verdampte door koersdalingen. De resterende 12 miljard aan waardedalingen wordt veroorzaakt door aflossingen van leningen en onttrekkingen.

Het totale beheerde vermogen van de fondsen daalde zo met 56 miljard euro, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag.

Het vermogen kwam daardoor bijna terug op het niveau van begin 2017. Het vermogen bedroeg toen 857 miljard euro.

De daling is volgens DNB vooral te wijten aan de koersdaling van aandelen en participaties die in handen zijn van aandelenfondsen. Het belegd vermogen van deze groep daalde met 12 procent in waarde, van 358 naar 314 miljard euro. "Aangezien pensioenfondsen de grootste beleggers zijn in aandelenfondsen, worden ze het meest geraakt bij de koersdaling", aldus DNB.

Onttrekkingen in totaal bijna 6 miljard euro

Onttrekkingen aan beleggingsfondsen kwamen in het vierde kwartaal opgeteld op 5,8 miljard euro. In het derde kwartaal werd netto juist nog 6 miljard euro in de fondsen belegd.

Ook gemengde fondsen daalden in waarde, van 18 naar 16,5 miljard euro. Dit zou ook voornamelijk door koersdalingen komen.

De gemeten dalingen zijn in lijn met verliezen op de internationale aandelenmarkten, die rond de 12 procent schommelen. DNB meldt dat er wel enig herstel te zien is in de eerste maand van 2019.

Andere soorten beleggingsfondsen, zoals obligatie- en vastgoedfondsen, werden minder geraakt door koersschommelingen. Hun vermogen bleef stabiel rond respectievelijk 230 en 124 miljard euro.