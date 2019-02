Het Openbaar Ministerie (OM) in het Duitse München is een onderzoek gestart naar een nog ongeïdentificeerde journalist van Financial Times (FT) na publicaties van de Britse zakenkrant over fraude van fintechbedrijf Wirecard.

Een woordvoerder van de openbaar aanklager bevestigt dit maandag tegenover Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Eerder meldde de Duitse krant al dat het OM informatie over een handelaar voorkennis had over de plannen van Financial Times om berichten over fraude bij Wirecard te publiceren.

Een woordvoerder van FT zegt tegen Bloomberg dat de betreffende handelaar geen informatie van werknemers van de zakenkrant heeft gekregen.

Enorme koersbewegingen na publicatie

Eerder op de dag stelde financieel toezichthouder Bafin een verbod in op zogeheten 'short gaan', waar geleende aandelen worden verkocht, bij het aandeel Wirecard. Het verbod geldt tot 18 april. Volgens de toezichthouder zorgt de praktijk voor te grote prijsbewegingen in het aandeel van Wirecard.

Het aandeel fluctueert deze maand flink na berichten van de Britse zakenkrant Financial Times over vermeende fraude bij het concern. Wirecard ontkent dat er sprake is van fraude.

Nadat Financial Times het eerste artikel over de vermeende fraude eind januari publiceerde, daalde het aandeel met liefst 16 procent. Sindsdien is het aandeel gedaald van 167 euro naar 106 euro, een afname van 36 procent. Maandagochtend startte het aandeel zo'n 7 procent hoger op een waarde van 107 euro

Bestuurder vervalste naar verluidt documenten

Volgens Financial Times heeft een bestuurder van Wirecard via het kantoor in Singapore documenten vervalst om verdachte financiële transacties te doen. De top van het concern zou al bijna een jaar op de hoogte zijn van de fraude. Wirecard zegt juridische stappen te nemen tegen de krant.

Zo'n anderhalve week geleden deed de politie van Singapore wel een inval bij het lokale kantoor van Wirecard.

Bij 'short gaan' lenen handelaren aandelen om te verkopen. Als het aandeel vervolgens daalt, kopen ze het in de markt weer terug tegen een lagere prijs. Het verschil is winst. Als dit met genoeg aandelen gebeurt, levert het enorme prijsdruk op bij een bedrijf. Daarom hebben toezichthouders bijvoorbeeld tijdens de crises in de Europese Unie, meerdere keren de praktijk verboden.