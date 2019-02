De Belastingdienst heeft de belangen van kinderen onvoldoende meegewogen, toen de kinderopvangtoeslag van ruim tweehonderd gezinnen in 2014 stopgezet werd. Dat concludeert de Kinderombudsman in een brief aan de fiscus.

In de brief, die in het bezit is van Trouw, schrijft Kinderombudsman Magrite Kalverboer dat de Belastingdienst in strijd heeft gehandeld met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

De Nationale Ombudsman publiceerde in 2017 een vernietigend rapport over wat er allemaal was misgegaan in deze zaak. Zo bleven bezwaren van ouders eindeloos liggen en moesten veel ouders gedwongen stoppen met werken omdat de opvang niet langer kon worden betaald.

Belastingdienst hield bewust informatie achter

Eerder berichtte Trouw op basis van interne stukken dat de Belastingdienst bewust bezwaren van ouders afwees en interne stukken achterhield tijdens rechtszaken van ouders.

De Kinderombudsman wil dat de fiscus de belangen van kinderen structureel gaat meewegen in zijn besluiten. Daarvoor zullen volgens haar de systemen van de fiscus moeten worden aangepast, omdat veel besluitvorming volledig is geautomatiseerd.