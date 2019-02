De Duitse restaurantketen Vapiano heeft na "zeer teleurstellende resultaten" in het fiscale jaar 2018 besloten het tempo waarmee de onderneming nieuwe vestigingen opent, flink te verlagen. Ook wil Vapiano het bedrijfsmodel minder complex maken.

De maatregelen moeten de winstgevendheid van de keten opkrikken. Vapiano verwacht een significant lager nettoresultaat dan in het voorgaande jaar, toen het verlies 29,6 miljoen euro bedroeg. De definitieve cijfers worden op 30 april bekendgemaakt.

Vapiano serveert betaalbare Italiaanse gerechten volgens het 'fast-casual dining'-concept en had afgelopen december 231 restaurants in 33 landen. In Nederland zijn vestigingen te vinden in onder andere Amsterdam, Groningen, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg.

Bij nieuwe openingen gaat het bedrijf zich richten op "aantrekkelijke locaties" en markten die het meest opleveren, in Europa en belangrijke steden.

Ook moeten de wachttijden bij de keten worden teruggebracht en worden de menu's aangepast. Er moet meer nadruk komen te liggen op de klassieke gerechten van het bedrijf, aldus Vapiano.

De eerste vestiging van Vapiano werd in 2002 geopend in Hamburg. Het bedrijf ging in 2017 naar de beurs van Frankfurt. Het geld dat daarmee werd opgehaald was bedoeld om het aantal vestigingen tot eind 2020 bijna te verdubbelen.

Daarnaast wilde het bedrijf de afhaal- en bezorgdiensten uitbreiden, maar ook dat zal nu in een langzamer tempo gaan.