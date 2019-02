De prijs van energie is de afgelopen tien jaar met 14 procent gestegen, iets minder dan de inflatie die in dezelfde tijd met 16 procent steeg. Elektriciteit steeg sinds januari 2009 met 17 procent en gas steeg in tien jaar tijd met 13 procent in prijs, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag.

Het CBS bevestigt verder dat de gemiddelde energierekening begin 2019 met 334 euro is gestegen. Eerdere berekeningen leverden eenzelfde bedrag op.

Met een gemiddeld verbruik van 3.034 kilowattuur stroom en 1.466 kubieke meter aardgas komt het CBS op een energierekening van 2.074 euro.

De helft van de stijging is te wijten aan een hogere energiebelasting. Zo betalen huishoudens in 2019 61 euro meer voor de energiebelasting op stroom en 101 euro meer voor de energiebelasting op gas. Verder is de heffingskorting flink verlaagd.

Flink hogere energieprijzen

De prijzen die energiebedrijven rekenden voor elektriciteit en gas zijn respectievelijk 31 procent en 20 procent gestegen. Hierdoor neemt de energierekening met 175 euro toe.

Eerder zei Ben Woldring, oprichter van prijsvergelijker Gaslicht.com, tegen NU.nl dat energieprijzen vooral zijn gestegen door hogere CO2-emissierechten, gesloten energiecentrales en koude maanden in 2018.

De prijzen lijken begin dit jaar wel weer iets te zijn gedaald, maar dat is geen garantie. De verwachting is juist dat de komende jaren verschillende onderdelen van de energierekening, zoals de Opslag Duurzame Energie, blijven stijgen.