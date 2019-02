Acties tijdens de feestdagen bij ketens als ALDI, Lidl en Kruidvat zijn funest geweest voor de problemen waar Intertoys nu mee te maken heeft, zegt Intertoys-topman Roland Armbruster in gesprek met NU.nl.

"Zij verkopen even speelgoed zonder marge om mensen binnen te krijgen, maar wij moeten ervan leven", zegt Armbruster, die ziet dat deze ketens alleen in de aanloop naar Kerst speelgoed in hun assortiment opnemen en daarna niet meer. "Die doen het heel opportunistisch."

Volgens de directeur kan Intertoys niet meegaan in de lage prijzen die bij die ketens worden gehanteerd. "Als je alleen afhankelijk bent van het speelgoed en die marge niet met andere goederen compenseren kunt, dan heb je verloren."

Een paar maanden geleden dacht de topman nog binnen anderhalf jaar een winst te kunnen presenteren. Maar drie maanden later bungelt het concern, waar ruim drieduizend mensen werken, op het randje van een faillissement.

'December viel echt tegen'

Het laatste kwartaal was dan ook erg zwaar voor Intertoys, zegt Armbruster. "Wij hoopten het in december goed te doen, maar dat viel echt tegen." De speelgoedverkoop is van de fysieke winkels naar online verkoop gegaan.

“Er is niet veel veranderd de laatste tien jaar.” Roland Armbruster, directeur Intertoys

Dit gebeurt al jaren, maar in november en december ging het te snel voor Intertoys. "Het gaat duidelijk sneller dan iedereen heeft verwacht", zegt hij.

En online is Intertoys maar een kleine speler. Het concern behaalt 5 tot 6 procent van de verkopen online. "Wij hebben te veel winkels en een te klein onlineaandeel."

Armbruster trad in de zomer aan nadat de Britse investeerder Alteri de speelgoedketen ruim een jaar geleden overnam van Blokker Holding, nadat Blokker zei van een reeks winkelketens af te willen.

Tien jaar lang ging het fout

In een jaar tijd kon de nieuwe eigenaar niet inlopen wat tien jaar lang fout is gegaan, zegt Armbruster. Hij zegt dit niet als verwijt naar de vorige eigenaren te bedoelen. "Maar er werd in het verleden echt niet veel geïnvesteerd in de winkels. Ook niet in IT en ook niet in e-commerce. Er is niet veel veranderd de laatste tien jaar."

Met ruim vierhonderd winkels, waarvan honderd franchisers, heeft Intertoys een te grote dekking in Nederland. "Dat is te veel", zegt Armbruster. "Ook als sommige winkels daarvan af zouden gaan, dan hebben we nog steeds een goede dekking."

Intertoys probeerde het aantal winkels ook te verlagen, zegt Armbruster. Verliesgevende vestigingen waarvan de huur afliep, werden niet verlengd. "Maar dat gaat heel langzaam. Te langzaam. Dan zijn we te verlieslatend."

'De toekomst is niet alleen transactioneel'

Armbruster verwacht dat Intertoys zich zal moeten ontwikkelen tot een plek waar consumenten niet alleen speelgoed kopen, maar ook iets kunnen ervaren. Zo denkt hij aan evenementen in de winkels door leveranciers of klanten een cadeau te laten maken.

"De toekomst is niet alleen transactioneel. Dus het is niet een winkel waar je iets koopt en weer wegloopt, maar meer een soort belevenis en evenement waar je graag naartoe gaat. Ook als je geen cadeau nodig hebt of alleen wil kijken. Je gaat er graag naartoe om iets te beleven of iets te zien."

De problemen bij Intertoys staan niet op zich. Al langere tijd lijden fysieke winkels onder de aantrekkingskracht van online shoppen en ook de crisis van een paar jaar terug heeft voor kaalslag gezorgd in de winkelstraten in kleinere steden.

Zo gingen eerder winkelketens als Scheer & Foppen (56 winkels), Kijkshop (62 winkels), McGregor (150 winkels) en Charles Vögele (95 winkels) ten onder of maakten ze in flink afgeslankte vorm een doorstart.

'Waar gaan die mensen op een zaterdagochtend anders naartoe?'

Volgens Armbruster is er ook nog steeds behoefte aan een gevulde winkelstraat. "Waar gaan die mensen op een zaterdagochtend anders naartoe? Niet iedereen zit voor de computer om online te bestellen. Mensen komen voor de belevenis, voor de ontmoeting en om een kopje koffie te drinken. Dat is wat je in de vrije tijd doet. Dat zal in de toekomst ook zo zijn."

"Wij zien Intertoys als onderdeel van de lokale maatschappij, zoals de bakkerswinkel of het restaurantje op een dorpsplein. Dat is de reden dat we nog veel winkels willen overhouden." Die ruimte is er ook voor de traditionele Nederlandse merken, denkt Armbruster. "Iedereen heeft ervaring met deze merken in het verleden en daarom denken we dat er toekomst voor is."