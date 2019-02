De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is vrijdag binnengevallen bij bouwbedrijf Strukton. De FIOD deed dit als onderdeel van een onderzoek naar corruptie bij een metroproject in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, waar Strukton bij betrokken is.

Dit bevestigen het concern en de FIOD. Er wordt vandaag bij doorzoekingen op diverse locaties administratie in beslag genomen, zegt de FIOD.

Strukton haalde de opdracht in 2013 binnen als onderdeel van een consortium. De samenwerking ging drie van de zes metrolijnen bouwen van een volledig geautomatiseerd en onbemand metrosysteem in de Saoedische hoofdstad. Voor Strukton had de order een waarde van 1 miljard euro.