De twee oudste zoons van de Amerikaanse president Donald Trump hebben hun plannen om twee nieuwe hotelketens op te zetten op de lange baan geschoven, meldt CNN vrijdag.

Eric en Donald Trump jr. stellen volgens CNN dat hun plannen worden gedwarsboomd door het presidentschap van hun vader. De ketens zouden worden ontwikkeld door de hoteltak van de Trump Organization.

Donald Trump verliet de organisatie, waarin zijn zakelijke belangen zijn ondergebracht, toen hij het Witte Huis betrok. Zijn zoons namen het stokje over.

De eerste vier hotels zouden worden gebouwd in delen van de Verenigde Staten die de president doorgaans steunen, zoals Dallas in Texas en Greenville in Mississippi. Uiteindelijk zouden de hotels, onder de namen Scorpion en American Idea, in tientallen steden te vinden moeten zijn.

'Alles zal tegen ons worden gebruikt'

"We leven in een klimaat waarin alles tegen ons gebruikt zal worden, of dat nu fake news is of Democraten die alleen geïnteresseerd zijn in intimidatie en tijdsverspilling en ons bestoken met onzinnige brieven", stelt Eric Trump in een verklaring.

Hij verwijst hiermee naar de Democraten in het Congres die hebben aangekondigd een diepgravend onderzoek in te stellen naar de bedrijfsvoering van Donald Trump.

Volgens Eric Trump bezit de organisatie bovendien wereldwijd al geweldig vastgoed en is het niet erg als de groei wat vertraging oploopt.

Zijn broer Donald jr. verklaart tegenover CNN dat de ontwikkeling zal worden hervat zodra de politiek achter de rug is. "De interesse in het Trump-merk is sterker dan ooit."