De koper van Blokker krijgt geld toe van de familie Blokker. Het bedrag is bedoeld om de huidige koers van de winkelketen voort te zetten. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in De Telegraaf vrijdag.

"Het bedrag dat ter beschikking is gesteld voor de verkoop is bedoeld om het meerjarenplan voort te zetten", zegt een woordvoerder.

Blokker is in gesprek met twaalf potentiële kopers. Dit zijn geen "kille saneerders" volgens de woordvoerder. Hoe hoog het bedrag is, wil de woordvoerder niet zeggen. "We zitten nog midden in de onderhandelingen."

De familie Blokker zette de keten afgelopen november te koop. Blokker Holding leed het grootste verlies in 2017 ooit: 344 miljoen euro. In 2018 zijn investeringen in Blokker gedaan waardoor de omzet met 6 procent steeg, aldus de woordvoerder.