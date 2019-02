De Autoriteit Consument en Markt gaat onderzoeken of voor kwetsbare zzp'ers een uitzondering kan worden gemaakt op het verbod op collectieve tariefafspraken. Het zou om onder meer pakjesbezorgers, schoonmakers en taxichauffeurs gaan. Dat zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep vrijdag in Het Financieele Dagblad (FD).

De kwetsbare groep zzp'ers wordt wettelijk gezien als ondernemer en moet zich houden aan de concurrentieregels. Ze mogen geen collectieve prijsafspraken maken met opdrachtgevers, wat als kartelvorming wordt gezien. Maar het is voor de groeiende groep zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt steeds lastiger om rond te komen.

"We bekijken of we binnen de wettelijke regels een uitzondering kunnen maken voor deze groep om sociale dumping te voorkomen", zegt voorzitter Snoep in het FD. "Het kan ook in het belang van martkwerking zijn om hierover afspraken te maken."

Het initiatief van de ACM past in de serie maatregelen om de positie van kwetsbare zzp'ers te versterken. Zo werd deze week bekend dat de ACM scherper toezicht gaat houden op de verkoop van energiecontracten aan zelfstandigen. Anders dan bij consumenten geldt er voor deze kleine ondernemers geen wettelijke bedenktijd.