De uitgaven in de detailhandel in de Verenigde Staten zijn in de afgelopen negen jaar niet zo hard gedaald als in december. De daling van de uitgaven lijkt te duiden op een afremming van de Amerikaanse economie aan het einde van 2018.

De detailhandelbestedingen daalden in december met 1,2 procent ten opzichte van november. Ook stelden de Amerikanen de data voor november naar beneden bij, van 0,2 procent naar 0,1 procent.

Naast een daling van de bestedingen waren er nog meer indicatoren voor een afremmende economie, zo nam de hoeveelheid werkloosheidsuitkeringen in dezelfde periode toe. Eerder werd al bekend dat het consumentenvertrouwen in december was afgenomen.

De Amerikaanse beurzen reageerden negatief op de cijfers. De Dow Jones en S&P 500 verloren respectievelijk 0,4 en 0,3 procent.

Eerder op de dag waren de beurzen nog positief vanwege een mogelijke verlenging van de deadline voor een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse president Donald Trump overweegt om de deadline zestig dagen op te schuiven.