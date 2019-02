De Amerikaanse president Donald Trump overweegt de deadline van de handelsdeal met China zestig dagen uit te stellen, stelt persbureau Bloomberg donderdag op basis van anonieme bronnen. China en de Verenigde Staten zijn sinds afgelopen zomer verwikkeld in een handelsconflict, maar zijn tot op heden niet tot een akkoord gekomen.

Eerder stelden de Amerikanen meerdere importtarieven van 10 naar 25 procent te verhogen als de partijen voor 1 maart niet tot een akkoord zouden komen.

Trump stelde begin februari dat hij open stond voor een verlenging van de deadline, mits beide partijen dichtbij een akkoord waren. "Als we dichtbij een akkoord zijn, en ik denk dat hij binnen handbereik is, dan kan ik de deadline nog wel even links laten liggen", vertelde Trump.

Onder leiding van Trump hebben de Verenigde Staten een agressief handelsbeleid aangenomen. Afgelopen zomer leidde dit tot een handelsconflict met China, waarbij de twee partijen over en weer handelstarieven invoerde.

De Amerikanen hebben invoerrechten ter waarde van 219 miljard euro aan Chinese producten ingesteld. Als tegenreactie op de handelsoorlog heeft China tot nu toe invoerrechten ingesteld op bijna 97 miljard euro aan Amerikaanse goederen.

'Amerikaanse bedrijfsleven verliest miljarden door handelsbeleid Trump'

Het handelsbeleid van Trump heeft Amerikaanse bedrijven in november ongeveer 2,7 miljard dollar (zo'n 2,4 miljard euro) aan handelstarieven gekost, stelt een coalitie van Amerikaanse bedrijven woensdag.

De coalitie, die door het leven gaat als Tariffs Hurt the Heartland , is kritisch op het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de groep zijn de hoeveelheid exporten die gevoelig zijn voor handelstarieven in november met 4,1 miljard dollar gedaald.

"Bedrijven worden door een dubbelzijdig zwaard geraakt", stelt voorzitter van de coalitie Charles Boustany naar aanleiding van de cijfers. "De Amerikaanse bedrijven hebben last van een historische belastingsstijging in de vorm van handelstarieven en terugvallende exporten voor boeren en producenten waardoor ze kansen mislopen", aldus Boustany.