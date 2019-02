De fiscale vrijstellingen die België aan multinationals verleende zijn toch legaal, oordeelt het Gerecht van de Europese Unie donderdag.

Eerder oordeelde de Europese Commissie dat de voordelen een vorm van staatssteun waren, maar dat besluit wordt nu door het Gerecht vernietigd.

België hief geen vennootschapsbelasting over de zogenoemde overwinst van grote Belgische multinationals. Overwinst is het bedrag dat een bedrijf binnenhaalt bóven de winst die een vergelijkbaar bedrijf zou maken in dezelfde omstandigheden. Dit beleid was bedoeld om bedrijven bijvoorbeeld te stimuleren om in België extra banen te creëren of investeringen te doen.

België stapte samen met multinational Magnetrol International naar het Gerecht om het besluit van de Commissie aan te vechten. Volgens de aanklagers was de uitspraak onterecht, omdat die het landelijke belastingbeleid aantast en het niet om staatssteun zou gaan.

België hoeft niet alsnog miljoenen te heffen

De uitspraak van het Gerecht heeft tot gevolg dat België niet alsnog miljoenen aan belastinggeld hoeft te heffen bij Belgische multinationals.

Vanaf het jaar 2005 hief België geen vennootschapsbelasting meer over de overwinst. In 2015 begon het land daar wel weer mee, omdat het oude beleid afgekeurd dreigde te worden.

In 2016 oordeelde de Commissie dat de belastingvoordelen neerkomen op staatssteun. België moest bij 55 grote bedrijven alsnog belasting heffen over de overwinst. Dat wordt nu teruggedraaid.