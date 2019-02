Warenhuis HEMA verkoopt uiterlijk vanaf 2020 geen plastic rietjes en wattenstaafjes meer. Het bedrijf begint dit najaar al met papieren en metalen alternatieven voor rietjes, en is daarmee iets eerder dan het Europese verbod op wegwerpplastic dat in 2021 van kracht wordt.

Naast de rietjes verdwijnen ook plastic wegwerpborden, roerstaafjes en confetti uit het HEMA-assortiment.

Volgens het bedrijf is het eerder beginnen met terugdringen van plastic geen pr-stunt. "Nee, we beginnen bewust eerder", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Milieuoverwegingen zouden een grote rol spelen.

Na het aanpakken van wegwerpplastic wordt het hele assortiment onder de loep genomen. "Onze volgende doelstelling is het totaal aantal verpakkingen verminderen met 25 procent in 2025." Ook wil het bedrijf dat in dat jaar alle plastic producten 100 procent zijn gerecycled of van bioplastic zijn. Dat laatste is binnen de EU niet verplicht, benadrukt de woordvoerder.

'Spullen worden niet vernietigd'

Producten die al gemaakt zijn, worden nog wel verkocht, zegt Eva Ronhaar donderdag in het AD. Zij is verantwoordelijk voor de verduurzaming van de winkelketen. "We gaan die spullen niet vernietigen, maar kopen ze niet langer in of laten ze niet bijmaken."

De reden voor de ban op plastic is volgens Ronhaar de impact op het milieu. "We willen onze verantwoordelijkheid nemen", stelt ze. Achter de schermen is HEMA volgens haar al langer bezig met deze duurzame koers.