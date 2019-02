Er komt in de Europese Unie een verbod op pulsvisserij, maar de helft van de Nederlandse kotters krijgt tot 1 juli 2021 uitstel. Dat is de uitkomst van overleg tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten van de EU.

De andere helft van de Nederlandse kottersvloot, 42 schepen, raakt de vergunning voor pulsvisserij dit jaar kwijt. Een aantal kotters kan na 1 juli verder met wetenschappelijk onderzoek naar pulsvisserij. Per onderzoeksproject zijn zes schepen toegestaan.

Als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de methode niet schadelijk is voor het milieu en de vissen, kan het verbod worden teruggedraaid. Het akkoord wordt volgende maand behandeld door het Europees Parlement.

Met pulsvissen worden platvissen, die op de bodem van de zee leven, met elektrische schokjes opgeschrikt, waarna ze het net in worden gedreven. Het besluit dat dat niet meer mag komt niet als een verrassing. Voorafgaand aan het overleg was dat al de verwachting, het was alleen nog de vraag hoelang de overgangsperiode zou zijn tot pulsvissen helemaal niet meer mag.

Nederland voor lange overgangsperiode

Nederland pleitte binnen de EU voor een zo lang mogelijke overgangsperiode, omdat Nederlandse vissers nadeel ondervinden van het verbod. De vissers stellen dat ze veel geld in de nieuwe techniek hebben gestoken.

Daarnaast kost de oude methode van het vissen op platvissen, zoals tong en schol, meer brandstof. Er wordt dan met een tuig (een boomkor) over de zeebodem gesleept om op die manier de vissen in beweging te brengen en een net in te drijven.

Minister Schouten bezocht Urker vissers

Minister Carola Schouten (Visserij) sprak woensdag met vissers op Urk. Ze kondigde al aan dat Nederlandse visser bij een verbod op pulsvisserij geld van het kabinet krijgen om over te stappen naar een andere methode.

De huidige regels binnen de Europese Unie schrijven voor dat maximaal 5 procent van de vissersboten gebruikt mag worden voor pulsvisserij. Nederland zit ruim boven dat percentage, omdat er voor onderzoek met meer boten die stroomstootjes gebruiken wordt gevaren. Daar heeft Nederland vergunningen voor afgegeven.

Franse en Britse vissers pleitten al langer voor een verbod op pulsvisserij. Omdat ze met kleinere kotters varen, zijn ze niet in staat om gebruik te maken van het vissen met pulsjes, en daardoor kunnen ze niet concurreren met Nederlandse vissers die met het pulsvissen veel meer vis kunnen vangen.

