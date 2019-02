Speelgoedketen Intertoys is donderdag failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. De winkels blijven voorlopig open op verzoek van de curatoren, die nog steeds inzetten op een doorstart van het bedrijf.

Het faillissement betekent vooral dat de schulden van het concern waarschijnlijk niet worden terugbetaald. De curatoren richten zich nu op het afwikkelen van verplichtingen van de onderneming en het verkopen van bezittingen.

Ze zeggen te proberen zo veel mogelijk werkgelegenheid, winkels en franchisenemers te willen behouden bij een doorstart.

De salarissen van de 3.200 medewerkers, die zestienhonderd voltijdsbanen verdelen, worden uitbetaald. Ook alle andere verplichtingen die tijdens de surseance van betaling zijn aangegaan zullen worden voldaan.

Concurrentiestrijd met online en discounters verloren

Het concern moest onlangs al uitstel van betaling aanvragen nadat het de concurrentiestrijd met online verkopers en discounters niet aankon. In de afgelopen tien jaar halveerde de verkoop in de speelgoedwinkels.

Nadat investeerder Alteri veertien maanden lang probeerde Intertoys winstgevend te maken, werd onlangs geconcludeerd dat een stevige herstructurering nodig is.

Franchisenemers vallen buiten faillissement

Onder het faillissement vallen de 286 Nederlandse winkels, twee distributiecentra en het servicekantoor van Intertoys. De winkels van de honderd Nederlandse franchisenemers en de Belgische activiteiten vallen buiten het faillissement.

Intertoys is in een "vergevorderd stadium" om de Belgische winkels, die onder de naam Bart Smit Speelgoedpaleizen België NV opereren, te verkopen. Naar verwachting wordt dit op korte termijn afgerond.

Stuk goedkoper om de keten over te nemen

Martijn den Heijer van vakbond CNV Vakmensen merkt op dat het met het faillissement opeens een stuk goedkoper is de keten over te nemen. "Het is helaas de wet dat het bij faillissement niet verplicht is om het oude personeel integraal over te nemen."

Hij ziet de toekomst niet zo rooskleurig in voor de werknemers. "Ik weet dat er voortdurend gesprekken zijn geweest met overnamekandidaten, maar dat alles bleek zonder succes. Het faillissement van vandaag werd daarmee onvermijdelijk."