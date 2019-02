Takeaway.com heeft in het afgelopen jaar zijn verlies een stuk verkleind. Het bedrijf achter onder meer maaltijdbezorger Thuisbezorgd zag verder de omzet wederom flink stijgen.

Het nettoverlies kwam uit op 14 miljoen euro, tegenover 42 miljoen een jaar eerder. Het bedrijf gaf weliswaar meer uit aan marketing, maar die kosten liepen lang niet zo snel op als de totale omzet.

Die steeg namelijk met 44 procent tot 240 miljoen euro, exclusief de activiteiten in Israël. De verbeterde efficiëntie van de marketing woog op tegen hogere uitgaven aan bezorgdienst Scoober.

Takeaway sloeg vorig jaar tevens een grote slag met de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero. Het bedrijf doet geen voorspelling voor het lopende jaar vanwege de afronding van die overname.

Schaalvergroting speelt belangrijke rol in de branche

Schaalvergroting is een belangrijk thema in de maaltijdbestelbranche. Deze week drong aandeelhouder Cat Rock, die ook een belang heeft in branchegenoot Just Eat, aan op consolidatie in de markt.

Het Britse Just Eat zou daarbij moeten kijken naar fusies. Takeaway heeft eerder zijn Britse activiteiten juist verkocht aan Just Eat, omdat de Britse tak onvoldoende schaalgrootte had.

Topman Groen voorziet verdere consolidatie

Groen wilde in een toelichting niet reageren op de uitspraken van Cat Rock. Wel voorziet hij verdere consolidatie in het algemeen.

Eerder liet Takeaway al weten dat het totale aantal bestellingen in 2018 via de bestelsites in verschillende landen is uitgekomen op 93,9 miljoen, een stijging van 38 procent in vergelijking met 2017. Het bedrijf werkt nog steeds aan het verhogen van het aantal bestellingen in bestaande markten.

In Nederland ligt de uitdaging vooral op het zakelijke vlak. Groen wil meer Nederlanders aan de uitgebreide bedrijfslunch krijgen, in plaats van de volgens hem gebruikelijke boterham met kaas.

In andere landen wordt tussen de middag al uitgebreider gegeten. De ondernemer maakt zich niet druk om de afzwakkende groei van de Europese economie. Dat heeft geen impact op de groei van het bedrijf, aldus Groen.