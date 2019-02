Bierbrouwer Heineken heeft het in 2018 met name met bier van zijn eigen merk goed gedaan. Volgens topman Jean-François van Boxmeer betekende de groei van bijna 8 procent de beste prestatie van het merk Heineken in ruim tien jaar tijd. Daarbij werd het concern geholpen door de 0.0-variant die inmiddels in 38 landen beschikbaar is.

Heineken kende als geheel wereldwijd een volumegroei van 4,2 procent. In alle regio's waar het bedrijf actief is, werd meer bier verkocht. Al met al zorgde dat voor een netto-omzet van 22,5 miljard euro.

De operationele winst (beia) steeg met dik 6 procent tot 3,9 miljard euro. Stijgende kosten werden daarbij gecompenseerd door hogere prijzen en besparingen.

Van Boxmeer benadrukt dat de operationele winstmarges wat minder waren. Dit kwam onder meer door stijgende grondstofprijzen, wisselkoerseffecten en inspanningen die Heineken doet om de recent overgenomen activiteiten in Brazilië te stroomlijnen.

Chinese miljardendeal wacht op goedkeuring

In China, waar Heineken eerder een miljardendeal tekende met CR Beer, wacht de brouwer nog altijd op goedkeuring van de autoriteiten. Van Boxmeer rekent erop nog in de eerste helft van 2019 groen licht te krijgen. Heineken nam voor 1,9 miljard euro een groot belang in de grootste brouwer van China.

In de praktijk betekent dit dat Heineken zijn bezittingen in China verkoopt aan CR Beer en dat die onder licentie bier van Heineken aan de man zal brengen.

Vooral bij de distributie van bier loopt Heineken nu op tegen de grenzen. "Eigenlijk zijn wij maar in één provincie duidelijk aanwezig", aldus Van Boxmeer. Volgens hem liggen er in China voldoende kansen voor beide bedrijven.

Brouwer wil op kosten blijven letten

Voor dit jaar rekent Heineken op een operationele winstgroei van 4 tot 6 procent. De brouwer waarschuwt evenwel voor de huidige economische omstandigheden. Ook kosten voor grondstoffen en logistieke kosten zullen hoger uitvallen. Heineken zal aanhoudend op de kosten letten en met initiatieven komen om productiever te werken.

Heineken verwacht verder dit jaar circa 2 miljard euro te investeren in de eigen bedrijfsvoering, installaties en eigendommen. Dat is iets meer dan dit jaar. Eventuele overnames sluit Heineken niet uit. Het belangrijkste voor de brouwer blijft duurzame groei van de eigen merken.