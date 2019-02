ABN AMRO gaat zijn onderdeel dat op witwassen controleert flink uitbreiden. De bank heeft er veel geld voor opzijgezet. Maar dat ging wel ten koste van het resultaat over het afgelopen jaar.

"We zien allemaal de ophef hierover", zei topman Kees van Dijkhuizen in een toelichting.

Branchegenoten ING en Rabobank betaalden vorig jaar honderden miljoenen euro's aan boetes, omdat die tekortschoten bij het voorkomen van witwassen. Bij ABN AMRO speelde dit niet, maar Van Dijkhuizen wilde niet ingaan op eventuele druk van toezichthouders.

Bij de bank werken nu nog zo'n duizend mensen aan het controleren van klanten en geldstromen. Van Dijkhuizen wil er zo'n vierhonderd extra werven. Daarvoor is een voorziening van 85 miljoen euro opgenomen.

'Geen kwestie van geld'

"Maar het is geen kwestie van geld. Het zal moeilijk zijn om goede mensen te vinden", stelt de bankdirecteur.

Hij hoopt verder dat ABN AMRO eind volgende maand klaar is met het versturen van compensatievoorstellen in de slepende derivatenaffaire in het midden- en kleinbedrijf. Dan kan de bank de mensen die daar nu mee bezig zijn overhevelen naar het zogeheten Customer Due Diligence-werk.

Onder de streep blijf lagere winst over

Onder de streep bleef de winst van ABN AMRO afgelopen jaar steken op ruim 2,3 miljard euro, tegen bijna 2,8 miljard euro een jaar daarvoor. ABN AMRO nam ook honderden miljoenen euro's aan kredietvoorzieningen op.

De bank vreest dat leningen in de offshore-energiesector en bij diamantbedrijven tot kredietverliezen kunnen leiden. In 2017 werd de winst nog vooruitgeholpen door de verkoop van activiteiten in Azië.

Van Dijkhuizen benadrukte dat de bank er nog steeds goed voor staat, ondanks de afzwakkende groei van de Nederlandse economie. Onderliggend gingen de resultaten vorig jaar wel omhoog en de bank ligt op koers met zijn financiële doelen.

Hoger percentage winst voor aandeelhouders

Ook ziet het concern kans om een hoger percentage van de winst aan de aandeelhouders uit te keren. De Nederlandse Staat, die nog altijd voor meer dan de helft eigenaar is van de bank, profiteert hiervan.

ABN AMRO kondigt tevens aan zijn bedrijfsstructuur wat te versimpelen. Dat gebeurt via een juridische fusie van ABN AMRO Bank en ABN AMRO Group. Dat moet volgens het concern ook helpen bij het verbeteren van de kapitaalratio's en terugdringen van de kosten.