Het plan om Holland Casino binnen twee jaar te privatiseren, lijkt voorlopig van de baan. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) brengt het wetsvoorstel toch niet komende week in stemming, omdat er veel bezwaren zouden leven in de Eerste Kamer. Mogelijk gaat de hele privatisering niet door.

De overheid heeft nu via Holland Casino nog het monopolie op casino's. Dat is geen overheidstaak, vond ook het vorige kabinet, dat daarom met het voorstel tot privatisering kwam. De huidige regeringscoalitie nam dat over in het regeerakkoord.

Veel leden van de Eerste Kamer hechten evenwel nog aan de rol die het huidige staatsbedrijf vervult bij het tegengaan van gokverslaving. Ook de toekomst van het gokbedrijf, dat omwille van de concurrentie in delen moet worden verkocht, zou nog onvoldoende gewaarborgd zijn.

De minister hoopt de senatoren met een nieuw voorstel alsnog over de streep te trekken. Daarvoor heeft hij tot juni de tijd, omdat de senaat de wet nog in de huidige samenstelling wil afhandelen. De Eerste Kamer stemt volgende week wel over een wetsvoorstel dat online gokken legaal maakt.