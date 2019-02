Intertoys vraagt uitstel van betaling aan voor de Nederlandse activiteiten. Voorlopig blijven de ongeveer vierhonderd winkels open. Er werken zo'n drieduizend mensen bij de speelgoedketen.

De gebruikelijke retourregelingen blijven van kracht, meldt Intertoys dinsdag. Een "stevige herstructurering" van het concern is nodig door aanhoudend zware marktomstandigheden, meldt het bedrijf.

"Een halvering van de speelgoedwinkelverkoop in tien jaar betekent dat wij nu moeilijke beslissingen moeten nemen", zegt directeur Roland Armbruster.

Het concern heeft last van online concurrentie en voelt ook de strijd met discounters in de markt.

'Geen ander alternatief'

"Wij betreuren de huidige onzekerheid die dit creëert voor iedereen bij Intertoys, inclusief medewerkers, franchisenemers en leveranciers", aldus Armbruster. "Maar de marktontwikkelingen in de afgelopen jaren geven geen ander alternatief."

"Wij zijn met een aantal partijen in gesprek over verdere samenwerking en zullen ons uiterste best doen dit proces op een zo goed mogelijke wijze voor alle betrokkenen uit te voeren."

Vaak leidt uitstel van betaling tot een faillissement. "Over de benodigde vervolgstappen zal in overleg met de bewindvoerders waar nodig advies worden gevraagd aan de Ondernemingsraad", zegt Intertoys hier zelf over. De surseance van betaling geldt niet voor de Belgische activiteiten.

Intertoys is sinds 2017 in handen van de Britse investeerder Alteri, die het concern overnam van Blokker. Intertoys heeft in Nederland en België driehonderd winkels, twee distributiecentra en een hoofdkantoor in Amsterdam. Verder zijn er ruim honderd franchisenemers in Nederland.

Vakbond wil snel helderheid

In de afgelopen veertien maanden heeft de eigenaar geprobeerd de prestaties van Intertoys te verbeteren. Zo werd een nieuw management aangesteld, kwamen er een nieuw IT-platform en een webwinkel en werd de bevoorradingsketen geoptimaliseerd.

Vakbond CNV zegt snel helderheid te willen voor de werknemers. "Dit is een harde klap in het gezicht van een paar duizend medewerkers in al die Intertoys-vestigingen. Niet helemaal onverwacht wellicht, maar niettemin ongemeen hard", aldus bestuurder Martijn den Heijer van CNV Vakmensen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!