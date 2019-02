Staatssecretaris Menno Snel (Belastingen) is "blij met de interesse voor een Europese vliegtaks" onder zijn EU-collega's in Brussel. Hij zei dat na afloop van een vergadering van de ministers van Financiën waar hij zijn voorstel voor een Europese vliegbelasting presenteerde. Volgens Snel is er brede belangstelling voor.

In Nederland is al afgesproken per 2021 een vliegtaks van 7 euro per ticket voor alle bestemmingen in te voeren.

"We gaan daarmee door. Maar als er eerder een Europese taks zou komen, dan zijn we bereid ons aan te passen", aldus Snel. "We kunnen het beter samen doen." Een aantal lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, heeft al een vliegtaks.

EU-commissaris Pierre Moscovici zei een Europese vliegbelasting "een goed idee" te vinden. Maar hij benadrukt dat een wetsvoorstel niet meer van de huidige Europese Commissie kan komen, omdat haar mandaat deze herfst afloopt.

Volgens Snel wordt het onderwerp voor het eerst echt besproken op een bijeenkomst van de EU-ministers in april in Boekarest. Hij heeft ze ook uitgenodigd voor de internationale CO2-conferentie hierover die Nederland in juni organiseert.