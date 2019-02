De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de agressieve werkwijze van incassobureaus AMK Company, Be Clean, Debt Pay, Activa Finance/Activa Collectum, Co Jansen en Unic Parts.

Volgens de toezichthouder zetten de incassobureaus consumenten onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

De zes partijen uit de melding zouden facturen proberen te innen voor bedrijven als Beyond Beauty, Buy2fly, Center Wellness, Euro Loterij, Euromillions en Shop & Fly. De ACM heeft een complete lijst op de site staan.

Het gaat om veel geld, in veel gevallen tot honderden euro's per consument. Bij de toezichthouder bestaat het vermoeden dat er een heus netwerk van incassobureaus actief is. Die zouden al voor zo'n 6 miljoen euro hebben geprobeerd te innen.

Aanbod van goedkope reis

De werkwijze is vaak hetzelfde, meldt de toezichthouder. Consumenten worden gebeld over het boeken van een goedkope reis, korting op producten of de huur van een huis.

In veel gevallen wordt er geen overeenkomst gesloten. Maar zelfs wanneer consumenten zeggen geen interesse te hebben, wordt soms maanden of jaren later gebeld over een openstaande rekening.

De ACM merkt dat de personen achter de incassobureaus hun agressieve praktijken onder steeds wisselende bedrijfsnamen voortzetten. Daarom kiest de ACM ervoor om consumenten actief te waarschuwen.

De toezichthouder adviseert mensen onterechte rekeningen niet te betalen. Dit zouden zij ook niet moeten doen wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten of deurwaarders. Consumenten kunnen het incassobureau ook simpelweg negeren. "Vaak houden ze na verloop van tijd vanzelf op", aldus de ACM.