Er zijn in 2018 ruim 191.000 bedrijven opgericht, waarvan 94 procent eenmansbedrijven zijn. Er werden in dat jaar ook 107.000 bedrijven opgeheven, maar het saldo van oprichtingen en opheffingen is met 85.000 op het hoogste niveau sinds 2007. Dat meldt het CBS.

In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven met 52 procent toegenomen tot ruim 1,75 miljoen op 1 januari 2019, waarvan 80 procent eenmansbedrijven.

De grootste toename is te zien in bedrijven die onderwijs aanbieden buiten scholen en universiteiten. Per saldo kwamen er in vorig jaar 6.980 bedrijven bij die onderwijs aanbieden. Het gaat dan met name om eenmansbedrijfjes op het gebied van studiebegeleiding, sportonderwijs en bedrijfsopleiding.

Het aantal managementadviesbureaus nam toe met 6.415 bedrijven. In deze sector was zowel het aantal starters als het aantal afhakers het grootst. Ook klusjesbedrijven kenden een flinke netto groei: een toename van 4.955 nieuwe ondernemingen.