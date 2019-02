Er zijn volgens vakbond CNV Vakmensen te veel mensen met een slapend dienstverband. Dat wordt nu aangepakt met een nieuwe campagne waarin de vakbond werkgevers aanmoedigt het dienstverband te beëindigen en de wettelijke transitievergoeding uit te keren.

Er is sprake van een slapend dienstverband als werknemers langdurig ziek zijn en niet meer aan het werk kunnen komen. In plaats van het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen, houden veel werkgevers de zieke werknemers in dienst, zonder uitbetaling van salaris.

Zo hoeven werkgevers de wettelijke transitievergoeding niet uit te keren, die in 2015 in verplicht werd gesteld.

"Als werknemer sta je machteloos, want je kunt niet eisen dat je werkgever het contract beëindigt, zegt jurist Daphne de Wild van CNV Vakmensen.

Waarschijnlijk enkele duizenden'

Hoeveel werknemers in een slapend dienstverband zitten, is volgens de CNV-jurist niet precies bekend. "We kennen in ieder geval 125 CNV-leden met een spookcontract. Ook bij andere bonden en verzekeraars gaat het om grote groepen. Het zijn er waarschijnlijk enkele duizenden."

De transitievergoeding komt niet voor de rekening van de werkgever, maar wordt vergoed door een fonds van het UWV dat nog niet bestaat. In april 2020 is deze regeling klaar voor gebruik. "Werkgevers moeten zich niet blijven verschuilen achter het feit dat het UWV pas vanaf april 2020 aanvragen in behandeling neemt", aldus De Wild.

De campagne van CNV Vakmensen heeft volgens haar binnen een week al een paar successen opgeleverd. "Het dienstverband wordt bij een aantal leden nu beëindigd en de wettelijke transitievergoeding eindelijk uitgekeerd. Het gaat om tienduizenden euro, afhankelijk van het salaris en de lengte van het dienstverband."