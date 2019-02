Een uitbraak van paardengriep in het Verenigd Koninkrijk kost bookmakers tientallen miljoenen ponden. Britse paardenraces zijn namelijk uitgesteld tot ten minste halverwege volgende week.

Als de paardengriep aanhoudt, kunnen de financiële gevolgen voor de bookmakers nog veel verder oplopen, vreest het Britse gokkantoor Betfair.

“Als het langer gaat duren, zoals bij de mond- en klauwzeeruitbraak in 2001 het geval was, hebben we het zelfs over honderden miljoenen voor de hele industrie”,aldus een woordvoerder van Betfair. In 2001 werd het prestigieuze paardensportevenement Cheltenham Festival afgelast.

Ondertussen is het wel mogelijk om bij bookmakers een gokje te wagen over de duur van het uitstel van de races.

Het uitstel van de races werd donderdag aangekondigd door de British Horseracing Authority De aandelen van gokbedrijven Paddy Power Betfair, GVC en Wiliam Hill leverden daarop tussen de 2 en 4 procent in.