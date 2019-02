CECONOMY, het Duitse moederbedrijf van MediaMarkt, heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald. Het winkelconcern profiteerde naar eigen zeggen vooral van sterke verkopen rond Black Friday. In de voorgaande drie periodes was er nog sprake van een dalende of stagnerende omzet.

De omzet in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar steeg op jaarbasis met 1,7 procent tot bijna 6,9 miljard euro. De onlineverkoop sprong met 28 procent omhoog.

Het bedrijfsresultaat daalde echter ruim 5 procent tot 291 miljoen euro. Dat kwam vooral door kosten voor wijzigingen in het topmanagement.

In oktober stapte de Nederlandse topman van CECONOMY, Pieter Haas, per direct op na tegenvallende resultaten. Ook de financieel directeur is weg. Er staat nu een tijdelijk team aan het hoofd van het bedrijf. Per 1 maart treden de nieuwe bestuursvoorzitter Jörn Werner en de nieuwe financieel directeur Karin Sonnenmoser in dienst.

CECONOMY is de voormalige detailhandelstak van Metro, de eigenaar van groothandelsketen Makro, en werd in 2017 afgesplitst van dat concern.

Het aandeel van CECONOMY aan de beurs in Frankfurt steeg vrijdag met 18 procent.