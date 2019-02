Veilig Verkeer Nederland (VVN) begint volgende week met verkeerstrainingen voor Amsterdamse Uber-chauffeurs. De training wordt verplicht voor alle chauffeurs onder de 25 jaar.

Eerder riep de verkeersorganisatie nog op Uber van de weg te halen omdat de verkeersveiligheid in het geding zou zijn.

De verkeerstraining is onderdeel van een reeks maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In zes weken tijd vielen in de hoofdstad vier doden bij een ongeval waar een Uber-chauffeur bij betrokken was. De training is een aanvulling op het bestaande taxirijbewijs en richt zich op risico-inschatting op de weg en sociaal rijgedrag.

De andere maatregel is het opschroeven van de minimumleeftijd voor nieuwe Uber-chauffeurs van achttien naar 21 jaar. Ook moeten nieuwe chauffeurs minimaal een jaar rijervaring hebben voordat ze de weg op mogen voor de taxidienst.

Uber Benelux zegt blij te zijn met de samenwerking. VVN is positief over de stappen die Uber zet op weg naar verkeersveiligheid.