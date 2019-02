De Europese Commissie heeft de groei van de Nederlandse economie bijgesteld van 2,4 procent naar 1,7 procent. Reden voor de verlaging is de toegenomen internationale onzekerheid en de afname van het consumentenvertrouwen.

In de nieuwe winterraming van de Europese Commissie worden voor 2019 en 2020 plussen van 1,7 procent voorspeld, na een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met 2,5 procent in 2018.

Bij de herfstraming in november ging Brussel nog uit van 2,4 procent groei dit jaar. De prognoses voor 2018 en 2020 lagen toen op respectievelijk 2,8 procent en 1,8 procent.

Ook ziet de Europese Commissie een lagere groei voor de eurozone. Ze verlagen de verwachte groei voor 2019 van 1,9 procent naar 1,3 procent. Vorige week werd al bekend dat de groei van de eurozone in het laatste kwartaal van 2018 tegenviel met een groei van 0,2 procent.

Ook verwachtingen andere grote Europese economieën bijgesteld

Volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis, zijn vooral de verwachtingen voor grote Europese economieën naar beneden bijgesteld.

Onder meer de ramingen voor Duitsland en Italië zijn behoorlijk herzien. Voor Duitsland verwacht Brussel een groei van 1,1 procent. Eind januari stelde Duitsland zelf al de economische groeiverwachting bij naar 1 procent. Minister van Financiën Peter Altmaier verklaarde destijds ook dat de economie vertraagde vanwege externe factoren als de Brexit.

Commissie: Italiaanse economie valt stil

De Europese Commissie is voornamelijk pessimistisch over de vooruitzichten van de Italiaanse economie. Brussel verwacht dat de economie in 2019 nagenoeg stilvalt en met 0,2 procent groeit. Eerder raamde Brussel een groei van 1,2 procent.

Op 31 januari maakte het Italiaanse statistiekbureau Istat bekend dat Italië officieel in een recessie was beland. In de laatste twee kwartalen van 2018 kromp de Italiaanse economie.

Voor de regering van Lega Nord en de Vijfsterrenbeweging betekenen de cijfers van Brussel opnieuw een flinke tegenvaller. Ze proberen met hogere uitgaven de economie aan te jagen in 2019, maar moeten de Europese Commissie ook geruststellen dat de flinke schuldenlast van 130 procent van de economie niet te veel stijgt. Met een krimpende economie valt die last echter meteen hoger uit.