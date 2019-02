De markt voor kantoorruimten zit door de gunstige economische omstandigheden weer op het niveau van voor de crisis en is sinds 2014 gehalveerd. Vooral in stadscentra is volgens makelaarsnetwerk Dynamis steeds vaker sprake van krapte. Dit komt ook doordat veel kantoorruimten anders zijn ingericht, bijvoorbeeld als woning of voor horeca.

In het afgelopen jaar is 1,6 miljoen vierkante meter kantoorruimte door gebruikers aangehuurd of aangekocht. Dat niveau is vergelijkbaar met dat van 2008. Begin dit jaar stond 4,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte te huur of te koop. Dat is een vijfde minder in vergelijking met een jaar eerder.

Het aanbod van kantoren is al sinds 2016 aan het dalen, aldus Dynamis. In combinatie met de beperkte nieuwbouwontwikkelingen, leidt dit tot een forse afname van beschikbare ruimten. De voorbije zeven jaar is circa 4,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte "herontwikkeld", veelal tot woning.

Volgens Dynamis blijven met name binnensteden het toneel van een ruimtelijke concurrentiestrijd. De kantorenmarkt zal daarbij steeds meer terrein winnen.