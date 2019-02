Veel bruggen en zo'n tien kilometer kade in Amsterdam zijn in slechte staat van onderhoud. Komende jaren zijn honderden miljoen euro's nodig voor de aanpak hiervan, erkent verkeerswethouder Sharon Dijksma. Ze presenteert donderdag een plan van aanpak.

Het beheer van de bruggen en kade is in de afgelopen decennia verwaarloosd. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van in totaal zo’n 1600 bruggen, 600 kilometer kades en oevers en vijf verkeerstunnels.

Van de 200 kilometer gemetselde kademuren in de stad is zeker tien kilometer in zeer slechte staat met een verhoogd risico op verzakking, meldt Dijksma. Zes bruggen zijn in zo'n slechte staat dat er al acute maatregelen zijn genomen.

'Veiligheid stad en inwoners staat voorop'





Dijksma vindt onderhoud belangrijk, omdat de veiligheid van de stad en haar bewoners en bezoekers 'altijd voorop' staat. De maatregelen die genomen moeten worden, zullen veel van de stad, bewoners, bedrijven en bezoekers vragen, stelt de wethouder.

Vrachtwagens moeten omrijden om kwetsbare kades en bruggen te ontzien. Ook worden parkeerplaatsen opgeheven en bomen gekapt.

Vorige week schreef Het Parool dat binnen de coalitie rekening wordt gehouden met een totaalbedrag van twee miljard euro.