Het aantal transacties van betalingsdienst iDEAL is in 2018 gegroeid naar 524 miljoen, meldt moederbedrijf Currence woensdag. Het is de eerste keer dat er in één jaar meer dan een half miljard betalingen zijn gedaan met iDEAL.

In 2017 werden in totaal 378 miljoen transacties verricht via de betalingsdienst. Een jaar later waren dat er 524 miljoen, een stijging van een kleine 39 procent.

Van het aantal transacties in 2018 werd 69,5 procent via de mobiele telefoon gedaan, mede dankzij de snel toegenomen populariteit van onderlinge mobiele betalingen tussen consumenten. Betalingsdiensten als Tikkie nemen 17,5 procent van de iDEAL-transacties op zich.

IDEAL is een online betaalmiddel waarmee consumenten kunnen betalen via hun eigen bank. In november werd de grens van twee miljard betalingen gepasseerd. Hiermee werd het aantal betalingen binnen krap drie jaar verdubbeld, terwijl voor de eerste miljard iDEAL-betalingen dertien jaar nodig was.