De rechtbank in Den Haag bevestigt een eerder oordeel van het Europees Hof van Justitie dat schoenenzaak vanHaren inbreuk maakt op het merkrecht van het Franse Louboutin. VanHaren mag geen pumps met helderrode zolen meer verkopen.

"Wij hebben kennis genomen van de uitspraak en gaan ons beraden of wij in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak", stelt vanHaren in een reactie.

De zaak sleept al enkele jaren voort. Zo moest het Europees Hof van Justitie eraan te pas komen. Die oordeelde vorig jaar ook dat de rode zool van ontwerper Christian Louboutin een beschermd merk is.

In 2013 sleepte Louboutin de Nederlandse winkelketen al voor de rechter, omdat vanHaren damesschoenen met rode zolen verkocht.

De Franse ontwerper heeft de rode zolen (om precies te zijn: de kleur Pantone nr. 18-1663TP) in de Benelux als handelsmerk geregistreerd. Louboutin-schoenen kosten vaak honderden euro's.

Aanzienlijk deel van consumenten bekend met merk Louboutin

Volgens de rechtbank in Den Haag ziet de zool van de hooggehakte damesschoen van vanHaren er hetzelfde uit als die van Louboutin, doordat de contouren van de zool gevolgd worden.

"Omdat een aanzienlijk percentage consumenten bekend is met het Benelux-merk van Louboutin, zal het publiek bij het zien van de hooggehakte damesschoen van vanHaren, in de winkel of aan de voet van anderen op straat, kunnen denken dat het gaat om een schoen van Louboutin", aldus de rechtbank.