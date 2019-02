De voorgenomen fusie van de treindivisies van het Franse industrieconcern Alstom en zijn Duitse branchegenoot Siemens is van de baan.

EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) verbiedt de Europese treingigant, omdat die een te dominante positie zou krijgen in de EU.

Het besluit valt na een onderzoek naar de gevolgen van de samenvoeging voor andere Europese spoorvervoerders en bedrijven.

Ondanks toezeggingen van Alstom en Siemens om bepaalde bedrijfsonderdelen te verkopen of in licentie te laten exploiteren, meent de Europese Commissie dat de keuze in highspeed-, intercity- of regionale treinen, trams, metro’s en signaliseringssystemen door de fusie zal verminderen.

'Gebrek aan concurrentie leidt tot hogere prijzen'

"We hebben de fusie verboden, omdat de bedrijven niet van zins waren voldoende maatregelen te treffen om tegemoet te komen aan onze zorgen over de concurrentie", aldus Vestager op een persconferentie waar ze het besluit toelichtte. Onder meer Nederland, België en Spanje hadden hierover al in Brussel aan de bel getrokken.

"Gebrek aan concurrentie leidt tot hogere prijzen, waar de miljoenen Europeanen die elke dag met de trein of metro reizen uiteindelijk de dupe van zullen worden", aldus Vestager.

Parijs en Berlijn oefenden de laatste weken veel druk uit op Brussel. De Franse en Duitse regeringen willen een Europees antwoord op Chinese concurrentie op de wereldmarkt, vooral van staatsbedrijf CRRC. Dat haalt zijn omzet echter vooral uit China en de Commissie acht het onwaarschijnlijk dat de Chinezen in de nabije toekomst op de EU-markt actief worden.

Siemens heeft eerder al gezegd zich bij het besluit neer te leggen en niet "tegen elke prijs" een deal te zullen najagen. De bedrijven hebben samen een omzet van 15,3 miljard euro.